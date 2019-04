Velox "abusivo", Delvigo nel mirino delle opposizioni: "Si dimetta"

Cinque Terre - Val di Vara - "Ciò che emerge dall'esposto presentato dall'ex Sindaco di Brugnato Claudio Galante è di una gravità inaudita. Servirsi di un allaccio abusivo, colpendo al tempo stesso migliaia di passanti con un rilevatore di velocità non segnalato a dovere (qui l'articolo), costituisce l'apice di una vicenda a dir poco scandalosa". Andrea Licari, capogruppo di Primavera Borghettina, si scaglia ancora contro il sindaco per la questione autovelox. "In qualità di capogruppo della minoranza e di consigliere provinciale , oltre a presentare un'interrogazione urgente al Comune di Borghetto Vara e al Presidente Cozzani, chiederò un incontro al Prefetto affinché possano essere chiariti tutti i dubbi in questione. Una vicenda grottesca, che dovrebbe concludersi con le dimissioni del Sindaco Delvigo: i consiglieri di maggioranza avranno ancora il coraggio di tacere? Dinanzi alla paventata ipotesi di annullamento delle multe, quali saranno le conseguenze del Comune? In tutto questo, quel che è certo è che l'immagine di Borghetto Vara è stata esposta alla ennesima figuraccia".