Velox Borghetto, Licari: "Provincia ha lasciato carta bianca a Comune"

Cinque Terre - Val di Vara - Il successo del Comune di Borghetto in sede di Tar (vedi QUI) per l'annosa vicenda dell'autovelox poco fuori dal centro abitato provoca prevedibili strasichi nel dibattito politico. Per Andrea Licari, consgliere provinciale di opposizione nonché capogruppo della minoranza consiliare di Borghetto, con la sentenza, che riporta il limite a 50 all'ora, “perdono i cittadini di Borghetto, della Val di Vara e della provincia intera in quella che, al di là di vincitori e vinti, rimarrà per sempre una pagina vergognosa nella storia del nostro comune. In attesa delle motivazioni del Tar, sarà mio dovere informarvi se e come la Provincia si sia costituita in giudizio: cosa non avvenuta in prima udienza, fatto già di per sé inaccettabile”.



Licari, che assieme al collega Sivori, sindaco di Zignago, aveva presentato in consiglio provinciale la mozione per l'innalzamento del limite a 70 all'ora, osserva che “leggendo la sentenza del Tar, vi è scritto nero su bianco ciò che temevo: Provincia della Spezia non costituita in giudizio. Che vuol dire questo? Significa che, dopo il provvedimento emanato dal settore viabilità della Provincia sull'innalzamento a 70 km/h del tratto interessato dall'autovelox, dinanzi al ricorso presentato dal Comune di Borghetto, la stessa Provincia non ha difeso le sue tesi lasciando così carta bianca agli avvocati del Comune lautamente pagati dai borghettini. Una volontà politica del presidente Peracchini? O una svista? In entrambi i casi siamo di fronte a una presa in giro colossale e a una vergogna senza fine”. Reduce dalla commissione bilancio dell'ente provinciale, Licari segnala che “la presidente della commissione, consigliera Saccone, ci ha garantito che ci sarà una seduta ad hoc per comprendere il ruolo della Provincia – che dovrà pagare le spese legali – in questa vicenda”.