Velox Borghetto, Licari: "Dalla Provincia ancora nessun innalzamento del limite"

Cinque Terre - Val di Vara - "Mentre il Comune di Borghetto Vara continua a perdere cause in tribunale, confermando così gli evidenti dubbi iniziali e sprecando denaro pubblico, spiace constatare che dalla Provincia non arrivi nessuna notizia sull'innalzamento ai 70 del tratto in questione nonostante l'approvazione, ormai un mese fa, di una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio che impegnava il Presidente Cozzani a recarsi dal Prefetto entro dieci giorni con il mandato di modificare il limite dell velocità nel tratto in questione". A parlare è Andrea Licari, centrosinistra, consigliere provinciale e consigliere comunale a Borghetto. "È avvenuto l'incontro? - prosegue - Se si, che cosa è emerso? Capisco e sono sinceramente rammaricato che il Presidente uscente Cozzani sia stato negativamente impegnato nella questione Follo, ma gli abitanti di Borghetto e tutti i pendolari si sarebbero aspettati delle risposte ben più precise. Mi auguro infine - cosa sulla quale sarò ancor più vigile - che il successore, nonché traghettatore De Ranieri possa mettere mano alla vicenda già a partire dalla prossima settimana".