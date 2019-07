Velox Borghetto, Ivani (Lega): "Ricorso senza logica"

Cinque Terre - Val di Vara - ”Apprendiamo che il Comune di Borghetto ha fatto ricorso al TAR per l’innalzamento dell’autovelox a 70km/h. Come responsabile della Lega in val di vara esprimo il mio disappunto per questa scelta senza logica. Il velox in quella posizione ai 50km/h è solo un sistema per “fare cassa” e di certo non per sicurezza dei cittadini. Spero che il TAR non accolga tale ricorso e auspico che venga tolto definitamente, anche con il limite dei 70km/h. Sicuramente come Lega Val di Vara siamo e saremo contrari a qualsiasi autovelox che non sia utile per la sicurezza dei cittadini e che porti solo un danno d’immagine alla nostra Val di Vara e in particolare al Comune di Borghetto". Lo dichiara Filippo Ivani, responsabile Lega Val di Vara.