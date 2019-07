Varese, la minoranza si attiva per consegna farmaci a domicilio e baratto amministrativo

Cinque Terre - Val di Vara - La minoranza consigliare del comune di Varese Ligure, composta Sauro Tamburini, Loriano Isolabella e Giovanni De Paoli, che ricopre anche l’incarico regionale di presidente della commissione ambiente, nel corso di un incontro con la popolazione ha illustrato la proposta di delibera per l’applicazione della legge regionale sul baratto amministrativo.

Questa prevede in sintesi prestazioni sostitutive dei cittadini a favore della comunità per assolvere gli obblighi tributari comunali nella misura massima del 50%.

Infatti gli uffici competenti entro il 31.12.2019,dovranno predisporre, sempre se il consiglio comunale approverà il provvedimento, progetti atti a utilizzare i volontari, che hanno aderito al bando, per prestazioni sulla base delle competenze professionali dichiarate.

La delibera prevede che il Comune aderisca prima della fine dell’anno all’albo regionale dei comuni come stabilito dalla legge n.24 per utilizzare anche i contributi già stanziati dalla Regione Liguria, di istituire un albo dei volontari e di dare mandato al segretario comunale di coordinare i progetti con gli uffici sulla base delle competenze e delle risorse umane rese disponibili e dei bisogni prioritari della collettività.

La minoranza ha presentato ancora una mozione per la istituzione di un servizio per la consegna dei prodotti farmaceutici a domicilio ,naturalmente dove non è presente una farmacia, insieme ad un servizio gratuito di trasporto, attraverso convenzioni con associazioni del volontariato, a favore delle persone che devono recarsi a sostenere visite specialistiche sanitarie presso le strutture dell’asl 4 e dell’asl 5.