Varese Ligure, Scajola assicura: "Nessun conflitto di interesse per Tognetti"

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi in consiglio regionale il consigliere di maggioranza Giovanni De Paoli, fresco reduce dall'uscita dalla Lega, ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se sia stata rispettata la legge regionale n. 9 del 12 marzo 1998, da parte dell’amministratore di Arte (Agenzia regionale per il territorio e l'edilizia) La Spezia, Marco Tognetti, circa la data di comunicazione e di autorizzazione concessa all’architetto ad assumere un incarico di consulenza presso il comune di Varese Ligure. De Paoli ha ricordato che il 9 aprile scorso l’amministratore ha assunto un incarico professionale presso il Comune di Varese Ligure, dove Arte gestisce diverse unità abitative, per un importo di circa 40mila euro ponendosi – ha detto - "in evidente incompatibilità con quanto previsto dalla legge che impone una preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale".

L’assessore all’edilizia pubblica Marco Scajola ha assicurato che non è stata riscontrata nessuna incompatibilità nell’assunzione dell’incarico. In particolare l’assessore ha rilevato che "l’incarico riguarda un intervento di manutenzione straordinaria del Castello dei Fieschi, che avviene con fondi ministeriali in cofinanziamento con il Comune di Varese ligure. Risultano, peraltro, assenti finanziamenti regionali in tal senso e non c’è nessuna competenza sull’immobile di Arte. Questo determina l’assenza di contrasto con l’interesse della stessa Arte».