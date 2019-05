Val di Vara, i nomi di tutti gli 84 consiglieri eletti

Il più votato è stato il bolanese Paolo Adorni con 708 preferenze. Nessun eletto per la lista "Per il bene di tutti" di Carrodano.

Cinque Terre - Val di Vara - I giochi sono fatti. Solamente a Maissana, dove si è assistito a un singolare pareggio tra i candidati a sindaco Banti e Figaro che se la vedranno al ballottaggio (leggi qui), si dovrà attendere per conoscere i nomi degli eletti per il rinnovo del consiglio comunale. Negli altri Comuni della Val di Vara chiamati al voto i calcoli sono stati fatti, le verifiche svolte e in alcuni casi gli atti di proclamazione sono già affissi negli albi pretori, con o senza le relative preferenze ottenute.



BOLANO

Sindaco ALBERTO BATTILANI



Uniti per la gente - 2.959 voti - 69,74% - 8 seggi

Paolo Adorni 708 preferenze

Elisa Scapazzoni 547 preferenze

Gianmarco Franchi 339 preferenze

Paolo Polloni 291 preferenze

Massimo Silvestri 203 preferenze

Maria Caterina Ambrosi 202 preferenze

Elena Ferrarini 201 preferenze

Augusto Vallese 175 preferenze



Alessandra Mari - Lega Salvini, Forza Italia - Fratelli d'Italia - Civiche - 1.284 voti - 30,26% - 4 seggi

Alessandra Mari - candidato sindaco

Anna Rosa Galleri 193 preferenze

Ilaria Arzà 183 preferenze

Angelo Lo Biondo 115 preferenze



CALICE AL CORNOVIGLIO

Sindaco MARIO SCAMPELLI



Un futuro per Calice - 371 voti - 62,67% - 7 seggi

Cristiano Paita

Stefano Franceschini

Stefano Macchio

Riccardo Angella

Paolo Nardini

Silvia Bucchioni

Aldo Remedi



Insieme per Calice - 221 voti - 37,33% - 3 seggi

Alessandra Cacciavillani - candidato sindaco

Barbara Pavarelli

Franco Sabatini



CARRODANO

Sindaco PIETRO MORTOLA



Insieme per Carrodano - 249 voti - 73,24% - 7 seggi

Filippo Garibotti 38 preferenze

Christian Bolleri 25 preferenze

Massimo Rossi 24 preferenze

Denjs Tassisto 22 preferenze

Gian Carlo Leveratto 21 preferenze

Walter Codeghini 20 preferenze

Emanuele Conti 16 preferenze



Futuro Carrodano - 80 voti - 23,53% - 3 seggi

Filippo Ivani - candidato sindaco

Michele Delvigo 13 preferenze

Annalisa Brescia 11 preferenze



Per il bene di tutti - 11 voti - 3,24% - 0 seggi



PIGNONE

Sindaco IVANO BARCELLONE



Per Pignone - 236 voti - 60,82 - 7 seggi

Marco Bella 48 preferenze

Raffaele Rossi 27 preferenze

Silvia Assanelli 19 preferenze

Maria Concetta Andreani 17 preferenze

Elena Da Pozzo 17 preferenze

Silvio Bordigoni 16 preferenze

Carola Barilari 14 preferenze



Insieme per Pignone - 152 voti - 39,18% - 3 seggi

Guido Morelli - candidato sindaco

Serena Lemonci 19 preferenze

Alessandro Cariola 16 preferenze



RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA

Sindaco LORIS FIGOLI



Propostariccò - 1.245 voti - 58,29% - 8 seggi

Matteo Marsili

Roberto Villa

Elisabetta Pellegrini

Paolo Taddei

Valter Barilari

Silvia Ravecca

Martina Ercolani

Massimo Castè



In mezzo alla gente - 891 voti - 41,71% - 4 seggi

Carlo Mazza - candidato sindaco

Nicola Brizzi

Giacomo Cappiello

Fabio Resico



ROCCHETTA DI VARA

Sindaco ROBERTO CANATA



Rocchetta futuro - 285 voti - 57,93% - 7 seggi

Silvano Menini 36 preferenze

Manuela Antognelli 33 preferenze

Fabrizio Gavini 29 preferenze

Luigi Del Sarto 26 preferenze

Diego Moscatelli 26 preferenze

Luciano Moscatelli 25 preferenze

Manuel Beverinotti 24 preferenze



Vivere Rocchetta - 207 voti - 42,07% - 3 seggi

Riccardo Barotti - candidato sindaco

Roberto Volpi 53 preferenze

Luciano Piaggi 41 preferenze



SESTA GODANO

Sindaco MARCO TRAVERSONE



Vivere Sesta Godano - 655 voti - 87,10% - 7 seggi

Severino Rossi

Lucia Demattei

Antonio Tosi

Anna Maria Ricci

Angela Rossi

Mario Scopesi

Davide Calabria



Per il bene di tutti - 97 voti - 12,90% - 3 seggi

Claudio Ghirardi - candidato sindaco

Marco Vassalli

Simonetta Cozzani



VARESE LIGURE

Sindaco GIAN CARLO LUCCHETTI



Futuro per Varese - 652 voti - 58,42% - 7 seggi

Luigina Cademarchi

Carlo Figone

Gianmarco Giosso

Fabrizio Podestà

Daniel Sabini

Marco Sabini

Cristian Gottelli



Per il bene di tutti - 464 voti - 41,58% - 3 seggi

Loriano Isolabella - candidato sindaco

Sauro Tamburini

Giovanni De Paoli