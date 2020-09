Val di Vara, 5 Terre e Riviera, Gov pigliatutto. Eccezioni Bonassola e Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Toti confermato alla guida della Regione Liguria con una percentuale schiacciante e con il piacere di trovare la lista Toti-Cambiamo in testa alla coalizione di centrodestra. Sansa, candidato di centrosinistra e Cinque stelle, si assesta sul 40%, mentre il tentativo di Massardo (Italia Viva e Più Europa) si ferma sotto il 2.5%, magro risultato, ma più del doppio dell'1% scarso raccolto dall'ancor più fallimentare avventura de IlBuonsenso di Alice Salvatore, ex capogruppo grillina. Ecco come è andato il voto in Val di Vara, alle Cinque Terre e in Riviera.



Val di Vara



A Beverino la coalizione totiana si impone col 60%, lasciando a Sansa il 35. A trainare il centrodestra, qui, è la lista Liguria popolare/Forza Italia (oltre il 23%) - che a livello regionale non arriva al 5.5% -, capeggiata da Andrea Costa, che di Beverino è stato sindaco per due mandati. A Borghetto Vara Toti arriva quasi al 66%, numero sostanziato per oltre la metà (34% e oltre) dalla lista totiana di Cambiamo. Sansa si ferma poco sotto il 31% e la lista che fa la parte del leone è quella di Linea condivisa, con un 10% abbondante, successo evidentemente catturato grazie al candidato borghettino Andrea Licari, consigliere comunale e provinciale. Calice incorona Toti col 54% , con Sansa quasi doppiato e Massardo che raggiunge il 14%, uno dei rarissimi acuti del prof. A Carro la causa totiana incassa oltre il 71%, e anche qui a guidare è la lista popolare forzista, che tra i suoi candidati ha il sindaco costiano di Carro, Antonio Solari. A Carrodano finisce 54 a 40.5 per Toti, a Maissana il pres uscente si impone con il 68%, e qua primeggia la Lega (sopra il 31). Senza storia anche il verdetto di Rocchetta Vara, dove Toti vince con un 74% a traino arancio; numeri complessivi analoghi a Varese Ligure, dove però la colonna del centrodestra è la Lega. Anche Zignago Toti va oltre il 70 per cento, con la sua lista che surclassa tutti, avversari e alleati. A Brugnato Toti vince raccogliendo il voto di sette elettori su dieci,a Bolano col 50 per cento, imponendosi sul 34 di Sansa e sul 14 di Massardo, che in lista aveva anche il sindaco bolanese Battilani. Trionfo totiano anche a Follo e Riccò.



Riviera e Cinque Terre



Bonassola è una delle poche eccezione spezzine: nel comune rivierasco vince Sansa col 51%, staccando di oltre 5 punti Toti, nella cui coalizione s'impone col 19% la Lega del bonassolese Rosson. A Deiva è 59 a 34 per il presidente uscente, terza piazza a Chiappori di Grande Liguria (5%). A Levanto Toti supera il 51% staccando Sansa di oltre 5 punti percentuali; nel comune rivierasco si vota anche per le comunali a il sindaco uscente Agata era candidato al consiglio regionale tra le file Pd. A Monterosso il gov uscente incassa il 56% e Sansa lambisce il 40; analogo risultato e analogo ordine di grandezza a Vernazza. A Riomaggiore, la cui sindaca Pecunia correva tra le file Pd, Sansa batte Toti 59 a 34%.



(articolo in aggiornamento)