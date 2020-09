pomeriggio in riviera

Cinque Terre - Val di Vara - L'agenda elettorale di Ferruccio Sansa di lunedì 7 settembre inizia dalla Valpolcevera di prima mattina prima della partenza in treno verso le Cinque Terre nel primo pomeriggio, l'incontro con il Comitato 5 Terre Express e guide turistiche, intorno alle 15 e giro in paese con il sindaco. Successivamente il candidato di Pd, Articolo Uno e Movimento Cinque Stelle si sposterà a Vernazza per incontrare i produttori agricoli e il Comitato Vernazza-Corniglia.