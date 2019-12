Un grido da Riccò a Sesta Godano: "Toti non cerchi capri espiatori e si occupi del territorio"

Cinque Terre - Val di Vara - "Basta campagna elettorale. Si pensi a lavorare in prevenzione, non in stato di emergenza. Considerate le polemiche di questi giorni sui contributi stanziati dal Governo, teniamo a esprimere la nostra opinione quali amministratori dei Comuni della Val di Vara e soprattutto come persone che hanno visto coi propri occhi i tragici giorni dell’alluvione del 25 ottobre del 2011.

Il Consiglio dei Ministri ha stanziato i primi 100 milioni di euro per far fronte agli interventi più urgenti. Ci sono ben 12 regioni coinvolte in tutta Italia: abbiamo tutti negli occhi le immagini di Venezia e delle tante città dell’Emilia, del Piemonte e della Toscana che hanno subito danni ingenti. Alla Liguria arriva ben il 40% di questi primi stanziamenti. Sono 40 milioni di euro immediati.

È vero che questa iniziale somma è insufficiente per ripristinare le infrastrutture danneggiate, ma dubitiamo che l’atteggiamento polemico e strumentale della Regione sia il giusto modo per risolvere i problemi.

Basta con i soliti slogan: come mai in questi anni la Regione del Presidente Toti, dell’Assessore Giampiedrone e del Consigliere Costa non ha avuto cura della nostra valle anche da un punto di vista della prevenzione idraulica?

Come mai in questi anni i finanziamenti per la manutenzione idraulica sono drasticamente diminuiti? Ci teniamo ad evidenziare, per chi non fosse del settore, che la manutenzione idraulica è anche finanziata dalla Regione attraverso la legge Regionale 20 del 2006.

Forse sarebbe il caso di capire che i soldi vanno spesi per prevenire i disastri e non dopo, in somma urgenza, per compensare una prevenzione insufficiente.

Noi crediamo che in questo Paese ci debba essere un’inversione dei finanziamenti: si deve investire maggiormente sulla prevenzione per evitare disastri.

Forse, se ci fosse maggiore attenzione per la cura del territorio, si spenderebbe meno per ripristinare i danni provocati da una errata o insufficiente manutenzione. Crediamo che le istituzioni debbano lavorare insieme per ottenere le risorse e prevenire il dissesto idrogeologico. Crediamo che si debba uscire dalla campagna elettorale permanente, trovando soluzioni e non i soliti capri espiatori".



Borghetto Vara: Andrea Licari, Giovanna Ivani

Riccó del Golfo: Giacomo Cappiello, Nicola Brizzi, Fabio Resico, Carlo Mazza

Beverino: Francesco Pietrobono, Francesco Gianardi, Stefano Lambrosa

Follo: Francesco Spinetti, Emiliano Quaretti, Luca Vaccaro, Francesca Chilosi

Pignone: Guido Morelli, Alessandro Cariola

Sesta Godano: Davide Calabria

Bolano: Gianmarco Franchi

Brugnato: Cristina Bronzina