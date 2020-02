Un giorno in Val di Vara, Toti incontra i primi cittadini

Cinque Terre - Val di Vara - Un lungo tour in Val di Vara per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. L'occasione era propizia per dare un'occhiata ai diversi cantieri sparsi per la valle con punto di raccolta finale a Varese Ligure. Il governatore regionale ha incontrato i sindaci del territorio (Beverino, Brugnato, Carro, Carrodano, Follo, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago) per discutere a proposito degli interventi di difesa del suolo previsti e finanziati col riparto fondi presentato ieri. “Sono opere molto importanti per la sicurezza, e la novità è che per la prima volta non solo recuperiamo i danni ma soprattutto preveniamo i nuovi danni, ovvero usiamo queste risorse per lavori di messa in sicurezza, di riduzione del rischio e di resilienza, recuperando in parte opere che questa valle attende da molto tempo”, ha commentato Toti. L’incontro, come detto, si è tenuto al termine di una giornata di sopralluoghi ai principali cantieri aperti nella zona: la frana di Torenco a Follo, il guado di Incavanella fra Beverino e Pignone, e la profilatura degli argini del Vara a San Pietro di Vara.