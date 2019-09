Tutti uniti intorno al governatore: “L’avventura deve continuare”

Cinque Terre - Val di Vara - Matteo Salvini si è politicamente suicidato? Da dove riparte il centrodestra ligure: dall’esperienza del ricandidato Toti o, gioco forza, dovrà cambiare qualcosa? Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti liguri, inizia dall’attualità piena e non a caso parte proprio da quel Claudio Muzio che sul palco della festa di Liguria Popolare è il rappresentante locale di Forza Italia, il partito che Toti ha abbandonato a metà estate. E’ il politico di Casarza Ligure, segretario di presidenza della Regione Liguria, a dare il via al giro di commenti nella partecipata e fresca serata beverinese: “Lo dirà il tempo se Salvini ha sbagliato: vedendo insediato il governo più di sinistra della Repubblica sembra abbia fatto un errore ma vedremo. Oggi il centrodestra in Liguria non ha i numeri per vincere se gli altri si uniscono: l’altra volta sbagliarono tutto, c’era la percezione che si poteva vincere, questa volta non sbaglieranno di nuovo, non si presenteranno divisi, anzi. Io penso che uno dei collanti che terrà assieme questo governo giallorosso sarà combattere la destra e noi dovremo essere in grado di proporre un programma non di destra ma di centrodestra. In Regione è stata un’esperienza molto positiva, abbiamo cambiato il modo di amministrare in un territorio di sinistra. Basti pensare che siamo sempre stati compatti nel voto e mi auguro si possa andare avanti. Certo sono successi dei fatti nazionali che non si possono nascondere ma auspico che il presidente Toti possa essere il candidato di tutta la coalizione, sapendo che l’uscita da Forza Italia ha cambiato un po’ le cose. Non credo che Fi presenterà però un altro candidato, il mio auspicio è che si possa lavorare insieme. Mulè commissario? Sarebbe sicuramente all’altezza, è un uomo coraggioso, che dice le cose in faccia. Dal mio punto di vista auspico sia un ligure capace di compattare Forza Italia. Sulla candidatura di Toti detto che non può essere candidato in quota Forza Italia, l’obiettivo è che possa essere il candidato di tutti. Lo scenario che si presenta è molto complesso ed in evoluzione molto veloce. Si va in una direzione che qualche mese fa era impronosticabile”.



C’è anche Gianni Berrino, assessore al turismo in quota Fratelli d’Italia: “Come nel 2015 anche oggi il centrodestra ha bisogno di tante anime. A livello nazionale bisogna ripartire da un centrodestra in cui chi è dentro deve essere consapevole e non tentennare. Molto più semplice in Liguria dove non si deve sfasciare ciò che si è fatto finora. Più movimenti anche civici come Liguria Popolare ci sono meglio è. Non so se faranno davvero una coalizione giallorossa anche in Liguria perché un conto è fare un governo senza voti e un altro passare dalle urne. Turismo a luci e ombre? I dati non sono negativi, da quando siamo arrivati quel mondo è cambiato completamente. Oggi ci sono 23mila abitazioni turistiche che non vengono conteggiate ma che danno risultati diretti. Sono persone che prima non venivano in Liguria: ora stiamo facendo delle azioni per ampliare le proposte in un senso emozionale ed esperienziale”.



Attesissime le risposte di Giovanni Toti, prima nell’incontro con i giornalisti poi sul palco: “Non so se Salvini ha sbagliato, so che ho detto tante volte a Salvini di far saltare questo governo. Quando ha deciso di fermare quell’esperienza io sono stato contento. Magari chi c’è ora farà peggio ma almeno non ci sono le impronte digitali di un pezzo di centrodestra. Chi vuole costruire non ha avuto alcun appoggio dal governo. Ed ora? Già litigano a 24 ore dal consiglio dei ministri. Se riescono a conciliare l’inconciliabile vediamo dove vanno a finire. Invece quell’unione giallorossa mi sembra che in Liguria sia ancor più difficile che a Roma: vorrei proprio vederli! Si sommerebbero due partiti che hanno usato malissimo gli anni di opposizione, nemmeno il Pd ha fatto una riflessione sulle plurime sconfitte. Potrei fare una lista lunghissima di cose divisive fra di loro ma noi non temiamo una compagine così eterogenea, fra un partito incapace a governare una regione e un altro che non a saputo farlo a Roma. I sondaggi lasciano il tempo che trovano ma oggi il centrodestra è dato oltre il 40%. E’ vero, la Liguria è una regione storicamente di sinistra ma non sono nemmeno più convinto che quella sinistra ci sia. Sì, saró convintamente in piazza contro questo governo su invito di Giorgia Meloni per un nuovo centrodestra più sovranista, più patriottico, più ponderato. Come su la gronda anche su tanti temi ci preoccupiamo. Rivedo stasera volentieri Maurizio Lupi che fa parte della mia stessa area all’interno del centrodestra. Il turismo ad alti e bassi? Il turismo va in modo straordinario, basta vedere cosa dice il Codacons. Le opposizioni leggano il Corriere della Sera almeno”. Impossibile non chiedere a Toti cosa pensa della possibilità che Giorgio Mulè diventi commissario di Forza Italia Liguria: “Io sono amico di Sandro Biasotti che al di là del momento difficile del partito ha lavorato tanto per la Liguria. Per quel che riguarda il centrodestra ligure non credo che si metterà a rischio questo ottimo lavoro che è stato straordinario e ci ha portato a conquistare tante città”.



In ritardo ma presente c’è anche Edoardo Rixi, ex sottosegretario della Lega che, per ragioni giudiziarie, non si potrà candidare alle prossime elezioni regionali. Ma che è fondamentalmente lo specchio di Salvini al di qua degli appennini: “Sono venuto tardi ma sono venuto perché è importante in Liguria dimostrare di essere una squadra come siamo stati in questi anni. Io mi ricordo questa regione quando c’erano gli altri e come affrontavano i problemi anche gravi. Penso fra le tante al Ponte Morandi, a come siamo stati in grado di stare vicino alla gente portando avanti prima l’emergenza, poi la demolizione infine i progetti per la ricostruzione. Abbiamo creato un valore importante e in questo momento siamo un esempio per un centrodestra unito”.