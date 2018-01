Trivellazioni a Borghetto, Battistini e Pastorino depositano interrogazione regionale

Cinque Terre - Val di Vara - Depositata in consiglio regionale l'interpellanza firmata da Francesco Battistini e Giovanni Pastorino riguardante la vicenda delle trivellazioni per la ricerca di acqua a consumo umano a Borghetto Vara. Nella nota dei due consiglieri si fa riferimento al fatto che Comune e Acam Acque abbiano dato vita a scavi per la creazione di un pozzo senza la regolare istanza autorizzativa: "Considerato che riteniamo molto grave quanto avvenuto e che non possiamo escludere che situazioni simili si siano verificate in altri territori della Provincia spezzina, con rischi, anche gravi, per la salute dei cittadini - recita l'interpellanza - preso atto che Asl5 ha provveduto a segnalare questa situazione puntuale agli organismi competenti per le opportune verifiche e che ha richiesto agli Enti preposti una mappatura dei siti da bonificare nel Comune di Borghetto Vara, interrogano il presidente della giunta regionale e l'assessore competente al fine di conoscere se abbiano la certezza che non esistano ulteriori situazioni in cui Acam abbia avviato la realizzazione di installazioni senza la regolare documentazione autorizzativa, come Arpal e gli altri Enti preposti intendano agire per una puntuale mappatura, su tutto il territorio dello spezzino, dei siti da bonificare che contengano, o abbiano contenuto, ceneri provenienti dalla centrale Enel della Spezia o qualunque altro materiale pericoloso". Soddisfatta la minoranza borghettina: "E' necessario fare luce su una vicenda grave, affrontata con un'inaccettabile superficialità, specie se ad essere in ballo è la salute dei cittadini. Tutto questo dovrebbe far scaturire al Sindaco Delvigo e alla sua maggioranza una seria autocritica sulle proprie incapacità politiche, sempre più evidenti in questi fallimentari due anni di amministrazione".