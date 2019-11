Tre nuove adesioni a Italia viva a Calice al Cornoviglio

Cinque Terre - Val di Vara - Nuove adesioni al partito di Matteo Renzi: l’assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del comune di Calice al Cornoviglio Stefano Franceschini, Silvia Bucchioni (Consigliere Comunale con delega alle Attività Produttive), l’ex segretario del Partito Democratico Luca Ribaditi e l’ex Sindaco di Calice Roberto Verelli. Stefano Franceschini: “È una decisione scaturita da una condivisione del percorso delineato da Matteo Renzi alla Leopolda, dove programmi, idee, partecipazione e ascolto sono stati al centro dell’attività politica. Sono convinto che sia la strada giusta per poter far tornare a vincere il centrosinistra alle prossime competizioni elettorali”. Silvia Bucchioni: “È una sfida a cui voglio partecipare perchè sono convinta che sia la strada giusta per un netto cambiamento”. L’ex Sindaco Roberto Verelli: “Aderisco ad Italia Viva profondamente convinto del progetto politico nuovo ed innovativo. Qui trovo finalmente i valori di libertà, giustizia, uguaglianza e fraternità che per i socialisti liberali europei hanno sempre rappresentato ideali autentici: penso che il riformismo democratico sia proprio dei grandi rivoluzionari”. Luca Ribaditi: “Ho iniziato la mia attività politica partecipando alle primarie del Partito Democratico e sostenendo Matteo Renzi fin dalla sua prima candidatura a segretario nel 2013, per due anni ho ricoperto la carica di segretario nel circolo PD di Calice. Dopo la Leopolda, in coerenza con il mio percorso politico, una lunga riflessione mi ha portato a lanciarmi in questa nuova sfida. Una scelta libera e mossa dalla consapevolezza di trovare nella nuova Italia Viva il vero riformismo che metta al centro di un grande progetto moderato lo sviluppo locale e nazionale”.