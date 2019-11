Toti: "Direi sì alle ruspe negli alvei, ma è competenza dello Stato"

Cinque Terre - Val di Vara - Frane, allagamenti, piante crollate al suolo, evacuazioni, danni strutturali alle infrastrutture e tanta, tantissima paura. Sono gli effetti dell'ondata di maltempo che ieri e l'altro ieri ha flagellato la Liguria, con particolare recrudescenza sul Levante. Per quanto riguarda la provincia spezzina il territorio più colpito è quello della Val di Vara, dove il livello del fiume è salito in alcuni punti di ben quattro metri nell'arco di una sola ora.



Questa mattina i sindaci hanno fatto un primo sommario bilancio dei danni subiti insieme al presidente della Regione, Giovanni Toti, all'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, al prefetto, Antonio Lucio Garufi, e al presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, in vista della dichiarazione dello stato di somma urgenza, provvedimento che consentirà ai sindaci di affrontare con rapidità e certezza di copertura economica.

Erano presenti, nella sala consiliare del Comune di Borghetto Vara, il padrone di casa Claudio Delvigo, il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, quello di Follo, Rita Mazzi, quello di Maissana, Alberto Figaro, quello di Carrodano, Pietro Mortola, quello di Pignone, Ivano Barcellone, il vice sindaco di Calice al Cornoviglio, Paolo Nardini, il primo cittadino di Brugnato, Corrado Fabiani, quello di Carro, Antonio Solari, quello di Sesta Godano, Marco Traversone, quello di Riccò del Golfo, Loris Figoli, quello di Beverino, Massimo Rossi, quello di Varese Ligure, Gian Carlo Lucchetti, e quello di Rocchetta Vara, Roberto Canata.

Oltre alla conta dei danni i primi cittadini hanno manifestato difficoltà nel comprendere le competenze tra pubblico e privato in alcuni frangenti di intervento di messa in sicurezza e hanno manifestato l'auspicio dello snellimento delle procedure amministrative.

E' stato sottolineato che i tecnici a disposizione dei piccoli Comuni sono pochi e a rotazione e che il tempo concesso per stilare l'elenco dei danni, pari a dieci giorni, potrebbe essere insufficiente per territori di grandi dimensioni. Un capitolo a parte per le scuole: la chiusura in occasione delle allerte è una decisione che viene presa per la sicurezza dei ragazzi, ma implica il rischio di perdere anche una ventina di giorni di lezione all'anno e richiederebbe un coordinamento maggiore tra le amministrazioni.

Riguardo ai danni il sindaco Delvigo ha anticipato un importo compreso tra i 600mila e gli 800mila euro, da dettagliare meglio nei prossimi giorni, quando saranno completati i sopralluoghi.



"Oltre alle somme urgenze - ha ricordato Toti ai sindaci - abbiamo varato recentemente le risorse per un piano organico di riqualificazione della viabilità. Per quel che riguarda gli interventi negli alvei, dico che sono più che disponibile a estendere una legge 'Ruspe negli alvei', ma chiedo a tutti i 295 sindaci liguri, di ogni colore politico, di venire poi in Piazza De Ferrari a strappare la tessera di partito nel caso in cui i parlamentari della loro parte politica non la approvino a Roma. Più volte abbiamo avanzato proposte di legge in questo senso per i tratti di torrente o fiume che sono di competenza comunale, ma i vincoli di tipo ambientale di competenza statale hanno sempre portato alla bocciatura".

Un tema, quello della difficoltà nel giostrarsi tra le diverse competenze tra organi dello Stato, che ha trovato d'accordo anche l'assessore Giampedrone, che ha evidenziato come la Regione stia facendo tutto quello che è in suo potere in queste ore.

"Siamo venuti qua con i nostri tecnici, per coadiuvare le strutture comunali della Val di Vara, spesso in difficoltà in termini di personale", ha aggiunto, prima di spiegare a una cittadina come muoversi per tentare di richiedere il ristoro dei danni subiti: "I cittadini devono segnalare compilando un modulo i danni ai Comuni, le aziende alla Camera di commercio e le aziende agricole all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura. La precedenza va alle abitazioni e poi al resto. Affinché anche i privati ricevano le somme è necessario che il governo finanzi anche la seconda fase. Non è quasi mai accaduto, ma l'ultimo governo lo fece in occasione della mareggiata di un anno fa. Vedremo cosa deciderà l'esecutivo attuale".