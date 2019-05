Tosi: "Tutte le minoranze hanno chiesto una commissione sulle Cinque Terre"

Cinque Terre - Val di Vara - Per discutere delle problematiche legate alle affluenze turistiche che hanno interessato il Parco delle Cinque Terre il Movimento cinque stelle ha depositato una richiesta di audizioni in III Commissione (Attività produttive e turismo). In merito il consigliere regionale Fabio Tosi ha dichiarato: "Riteniamo doveroso e istituzionalmente corretto che tutto il Consiglio regionale e i commissari della III Commissione siano resi parte attiva e conoscitiva della situazione in essere. Chiediamo che vengano rucevuti e sentiti non solo i sindaci dei tre Comuni maggiormente interessati (vale a dire Riomaggiore, Vernazza e Monterosso), ma anche Trenitalia, il direttore del Parco delle Cinque Terre, le guide turistiche, le categorie degli albergatori, delle strutture ricettive e del commercio e ovviamente anche il comitato dei pendolari. Vanno insomma ascoltati tutti, soprattutto chi quei territori li vive e li deve gestire: i toni usati in questi giorni dalla Giunta regionale sono stati tutto fuorché costruttivi. Vanno infatti trovate soluzioni, certamente non vanno avanzate velate minacce come quella di cassare il 'Cinque Terre Express'. Ci sia insomma il massimo coinvolgimento di tutte le parti, anche delle minoranze consiliari: il tema non si fermi o non resti insomma isolato nelle stanze del palazzo di piazza De Ferrari".