Tipicità e turismo, De Paoli chiama a raccolta gli operatori economici

Cinque Terre - Val di Vara - Il consigliere regionale Giovanni De Paoli, esponente della Lega, organizza per sabato prossimo un incontro con le categorie economiche della provincia spezzina e della zona circostante Varese Ligure per fare conoscere le potenzialità ed eccellenze della produzione del territorio. "Il significato della visita non è solo di natura promozionale, ma l'intendimento

- sottolinea il consigliere - è ricercare imprenditori interessati a fare investimenti nel settore dell'agricoltura, del turismo e della ricettività per creare occasioni di nuova occupazione ed invertire la tendenza ad abbandonare i luoghi della Valdivara".



Il consigliere presenterà lo studio per un Bando Europeo finalizzato a fornire risorse per le infrastrutture abitative private per realizzare un albergo diffuso per potenziare i collegamenti con il mare, per favorire investimenti nel settore dello sport, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici e della cultura riscoprendo tradizioni, arti e mestieri. Saranno presenti autorevoli imprenditori locali e della confinante regione dell’Emilia Romagna.



L’appuntamento è fissato per le ore 11.00 presso l’ufficio del consigliere regionale in Piazza Vittorio Emanuele con il seguente programma: ore 11.15 aperitivo, ore 13 colazione di lavoro all'albergo Amici con prodotti tipici locali, successivamente visite ad aziende biologiche del Varesino.