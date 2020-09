Tifosi a Follo, opposizione: "Inutili e probabili veicoli di contagio"

Cinque Terre - Val di Vara - “Non occorreva per forza essere delle cassandre per renderci conto del inutile esposizione al rischio. Non una, ma ben due manifestazioni svoltesi nel nostro piccolo territorio si sono dimostrate, alla prova dei fatti, inutili probabili veicoli di contagio. Abbiamo inutilmente interrogato l’amministrazione perciò che era di sua responsabilità”. È quanto scrivono oggi i consiglieri comunali di “Cittadini in Comune Follo” a fronte del repentino aumento dei contagi da Covid 19 nella nostra provincia e dell'interpellanza presentata il 17 agosto dopo la prima manifestazione dei tifosi dello Spezia agli allenamenti della squadra alla vigilia dei playoff. Evidenziando “la presenza di un numeroso gruppo di sostenitori accalcati gli uni agli altri senza rispettare le disposizioni di legge sulla distanza sociale e l'uso delle mascherine”, i consiglieri di opposizione avevano interpellato il sindaco “per conoscere quali disposizioni preventive ha posto in essere in fase di prevenzione per garantire la tutela della salute pubblica”.



“Alla luce di ciò – ribadiscono oggi - considerato anche l’interesse di carattere generale della Procura, oggi quel rischio aleggia sulle teste dei cittadini come qualcosa di più che un semplice “pericolo scampato”. Eccoci quindi a rendere pubblico ciò che ancora non ha trovato soddisfazione e risposta da parte della amministrazione. La campagna elettorale non può essere usata come coperta sotto la quale nascondere ruoli, funzioni e responsabilità in questo caso ancor più evidenti. A scanso di equivoci la nostra missione non sta nel attribuire colpe per eventuali forme di contagio – concludono - ma richiamare a quella responsabilità venuta meno in fase di garanzia e tutela sanitaria del territorio”.