Tari a Brugnato, Bronzina: "Nessuno sconto o dilazione, basta con le promesse"

Cinque Terre - Val di Vara - "A Brugnato succede. I cittadini non credevano ai loro occhi. È arrivata la bolletta della Tari il giorno 6 ottobre con scadenza il giorno 5 (sempre dello stesso mese) e quindi il giorno prima. Siamo in mano a dei dilettanti e a pagarne le conseguenze sono i cittadini". Lo scrive in una nota Cristina Bronzina del gruppo d'opposizione in consiglio comunale Democratici per Brugnato che prosegue: "Inoltre in Consiglio Comunale avevamo chiesto di applicare la riduzione per le attività obbligate a stare chiuse durante il lock down, come prevede la normativa, e di ampliare tale possibilità anche a tutte quelle attività che, pur non essendo obbligate, hanno scelto di rimanere chiuse. Avevamo ricevuto assicurazioni che sarebbe avvenuto. L’amara sorpresa è che ancora una volta erano parole in libertà. Nessun sconto e nessuna dilazione. Basta fare promesse senza che poi vengono mantenute! Basta amministrare con scarsa attenzione ai cittadini. Una buona notizia c’è. Si avvicina la data delle elezioni".