Taglio alle indennità degli amministratori per il bene del territorio

Cinque Terre - Val di Vara - In settimana si è tenuto il consiglio comunale di Carro per l’approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione per gli anni 2019-20-21 con le delibere collegate che riguardano in particolare gli aspetti tariffari di competenza, che sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente. Nel corso del consiglio è stato accolto dalla maggioranza un emendamento migliorativo del bilancio di previsione illustrato dal capogruppo della minoranza Loriano Isolabella che prevede un maggiore stanziamento di euro 100mila in conto capitale utili per investimenti nelle infrastrutture pubbliche, in particolare rifacimento di strade comunali, e per poter integrare con risorse proprie l’accesso a fondi comunitari erogati dalla Regione. La proposta firmata dal gruppo di minoranza formato dai consiglieri Isolabella, Firenze e Mainardi ha suscitato subito alcuni interrogativi, tanto è vero che il sindaco Solari ha chiesto la sospensione del consiglio comunale per incontrarsi brevemente con il capo gruppo della minoranza.



Dopo aver chiarito le modalità dell’operazione ed avere precisato che la quota interessi imputata alla spesa corrente, relativa al rateo di tempo del 2019, verrà recuperata da una riduzione della spesa relativa alle indennità già modeste degli amministratori, il consiglio ha ripreso la sua riunione con la votazione, del bilancio e delle sue integrazioni contenute nell’emendamento, con la unanimità dei presenti.