Strade provinciali, scontro 'social' tra sindaci

Solari: "I lavori sulle strade provinciali non si fermano". Figaro: "A Maissana solo buche. E nessun rimborso per lo sfalcio".

Cinque Terre - Val di Vara - “Nonostante la stagione invernale continuiamo a migliorare le strade provinciali e la loro sicurezza. Le strisce orizzontali sono indispensabili per la nostra guida. Avanti tutta!”. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Carro Antonio Solari, consigliere provinciale in quota Liguria popolare. Un post che ha incassato un buon gradimento, ma anche la critica di un collega valligiano. “A Maissana sulle strade provinciali continuano ad essere presenti solo buche per la verità e la provinciale Ossegna - Colli di Ossegna è sempre chiusa e neppure transitata al Comune. E neppure l'importo per lo sfalcio erbe sulle strade provinciali effettuato dal Comune è rimborsato”. Parola di Alberto Figaro, diventato sindaco di Maissana in seguito a un replay del voto, visto che lui e il competitor, il sindaco uscente Egidio Banti, erano arrivati pari. “Sai benissimo che gli interventi su Maissana inizieranno con la bella stagione! Mi meraviglio del tuo commento, ma dammi il tempo e vedrai che faremo gli interventi necessari. Ho la delega alla viabilità da se mesi mica la bacchetta magica”, ha replicato Solari. “Buon per voi che avete motivo di autocelebrarvi”, ha chiuso Figaro.