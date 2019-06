Strade da sistemare, l'opposizione di Varese si fa sentire

Cinque Terre - Val di Vara - Riceviamo dai consiglieri di opposizione di Varese Ligure Giovanni De Paoli, Loriano Isolabella e Sauro Tamburini



I Consiglieri Comunali Tamburini Sauro, De Paoli Giovanni, Isolabella Loriano appartenenti al gruppo consigliare “Lista Civica-Per il Bene di Tutti“ in considerazione dei consistenti finanziamenti annunciati nel programma elettorale, che ha contribuito “alla Sua conferma a Sindaco”, hanno presentato una interpellanza per conoscere in quali tempi intende dare una sistemazione dignitosa, insieme ad altri interventi urgenti ,alla sede stradale che collega Coegaro ed arriva alla Colea e Valletti. Gli abitanti in passato si sono rivolti in diverse circostanze al Comune facendo presente tra l’altro, lo stato di pericolosità per chi si trova costretto per necessità a percorrere le arterie di collegamento. Il passaggio sul selciato diviene particolarmente impervio in quanto vi sono cunette, che si riempiono di acqua piovana dove sono riaffiorate pietre che creano danni alle autovetture in transito. Gli stessi abitanti spesso in passato sono stati costretti ad effettuare piccoli interventi manutentivi a proprie spese per limitarne i danni nel transito. Si deve sottolineare che in tale zona vi è anche una rinomata attività di agriturismo che soprattutto in questo periodo ospita a Varese Ligure turisti di diversi Paesi Europei e la stessa immagine di Varese Ligure viene danneggiata attraverso recensioni non di certo positive sullo stato più complessivo dell’accesso al territorio. Lo stesso dicasi per il taglio dell’erba che affiora a volte con abbondanza e da tempi non ravvicinati di fatto è stato “delegato” agli abitanti. I consiglieri auspicano che anche questo comune si decida a dare applicazione in tempi brevi alla legge regionale sul baratto, diversamente sarà la stessa minoranza a portare avanti una iniziativa consigliare in merito così precisa il capogruppo Loriano Isolabella.

La stessa segnaletica non risulta adeguata sia per indicare la velocità limite di percorrenza, in presenza di una attività ricettiva, che per la segnalazione del sentiero n.601/602 del CAI(strada Chiappa-Colea-Monte Veruga, abbastanza conosciuto e frequentato da appassionati escursionisti provenienti da più parti del Paese. In tale percorso spesso accadde che motociclisti improvvidi, lo scambiano per una pista da motocross impennando o derapando le proprie moto a velocità elevata mettendo a rischio persone soprattutto i bambini in transito per una innocua passeggiata.

I disagi comunque rappresentati in questa parte del territorio risultano analoghi in tutte le frazioni di Varese Ligure: Comunelia, Teviggio, Salino , Scurtabò, Buto,Caranza,Costola,Cassego ,Codivara,Chiesa, Montale,Taglieto,Chiesa,

Gli interpellanti pertanto richiedono i tempi di intervento, visto il Sindaco ha ripetutamente dichiarato che vi sono risorse disponibili.