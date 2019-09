Stazione di Riomaggiore, accessibilità migliorata dal 2020

Cinque Terre - Val di Vara - "RFI, al netto dei lavori infrastrutturali, ha previsto un impegno di 150 milioni di euro in dieci anni, a partire dal 2017, per interventi vari in ben 50 stazioni liguri. In tutta Italia sono 650 le stazioni in cui si lavorerà per la migliore accessibilità, il rinnovo di attrezzature e arredi, l'installazione di sistemi di informazione ai viaggiatori. Recco è nel numero delle 50 stazioni del piano, ma non è tra gli interventi previsti nei primi anni. Non si può far tutto, o meglio non si può fare tutto insieme". Così risponde l'assessore ai trasporti Gianni Berrino alla richiesta di informazioni, avanzata dal consigliere Pastorino, sui tempi previsti per i lavori sulle barriere architettoniche nella stazione di Recco. "Non possiamo dire - prosegue - che sulla rete ligure scarseggino i lavori di miglioramento e ammodernamento. Difficile poter dare una maggiore accelerazione al piano, ma dev'essere il MIT a creare le condizioni per mettere in programma più opere e per consentire una contrazione dei tempi per il loro completamento. Sarebbe opportuna, e avrebbe certamente il nostro appoggio, una richiesta del partito di Pastorino, ora nella maggioranza di Governo, per avere risorse aggiuntive per l'accessibilità".



Da domani sarà attivato nella stazione di Ceriale il nuovo sistema di informazione al pubblico, con monitor negli spazi comuni e sui marciapiedi di binario, che verrà prossimamente installato anche nelle stazioni di Loano, Borghetto, Pietra Ligure, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Spotorno, Quiliano/Vado, Albissola e Savona. Rfi ha attivato da poco il nuovo sistema anche tra Sestri Levante e La Spezia e sarà avviato successivamente nella tratta Celle - Pra, Savona - San Giuseppe e Genova - Ovada) dopodiché sarà il turno delle stazioni tra Sturla e Quinto. Le stazioni in cui sono previsti, invece, interventi per migliorare l'accessibilità sono Pietra Ligure, Monterosso, Pegli (passerella con ascensori appena inaugurata che garantisce la accessibilità), Sestri Ponente (inaugurata quest'estate nuova passerella con ascensori) Riomaggiore (che partirà a inizio 2020) e Sturla.