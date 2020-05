Solari e Licari: "Perché al Tar la Provincia per due volte non si è costituita?"

Cinque Terre - Val di Vara - "La decisione della Provincia di ricorrere al Consiglio di Stato per tutelare la scelta di elevare a 70 km/h il tratto di strada Sp566 è senza dubbio un'ottima notizia". Così il delegato alla viabilità della Provincia e sindaco di Carro Antonio Solari e il consigliere di opposizione Andrea Licari, capogruppo di minoranza a Borghetto Vara. "Dopo aver presentato due interrogazioni e una richiesta di commissione viabilità e bilancio congiunta, apprendiamo con favore la decisione dell'ente presieduto da Pierluigi Peracchini, anche se questo non toglie il perché, in sede di Tar, la Provincia non si sia costituita per ben due volte, lasciando così di fatto carta bianca al Comune di Borghetto. Su questo vogliamo delle risposte chiare da parte del Presidente, così come ci auguriamo che sia stata chiesta una sospensiva delle spese risarcitorie dovute al Comune di Borghetto".