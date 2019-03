Solari: "Subito richiesta l’abolizione del pedaggio autostradale"

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consigliere provinciale e sindaco di Carro Antonio Solari si fa promotore, durante la riunione della II Commissione provinciale sulla viabilità con tutti i Sindaci della Val di Vara, di richiedere in modo ufficiale al concessionario autostradale Salt la possibilità di una esenzione totale di pagamento nei pedaggi a favore degli utenti interessati. Solari rileva che "mi adopererò affinché tutti i primi cittadini sottoscrivano un documento per chiedere a Salt di non far pagare il pedaggio a tutte le persone che transitano abitualmente lungo il tratto autostradale segnalato. In particolare mi riferisco all'esenzione del pedaggio per i mesi concordati a livello tecnico e strutturale durante i quali verranno svolti i lavori nella galleria di Marinasco. Questa iniziativa è stata sviluppata in seguito all'esito della discussione che si è svolta in Commissione provinciale e perciò si chiede a Salt in modo ufficiale una presa in carico di questa domanda rivolta e presentata nell'interesse dei cittadini".