Solari: "Mai esistito un caso chiusura per la Ragioneria di Varese Ligure"

Cinque Terre - Val di Vara - Lo scorso venerdì 8 maggio si è svolta la riunione dei sindaci dell’area interna della Val di Vara e si è discusso sulla possibilità di istituire un biennio tecnico superiore nel Comune di Brugnato per garantire un’offerta migliorativa ed integrativa all’Istituto di Ragioneria di Varese Ligure - dichiara Antonio Solari, Sindaco di Carro e Consigliere provinciale di Liguria Popolare - con i colleghi sindaci abbiamo espresso condivisione e volontà di proseguire sia il mantenimento della ragioneria a Varese, anche se il numero degli iscritti risulta carente, che di poter aumentare la proposta formativa in Val di Vara con il biennio tecnico a Brugnato”.



“Mi preme sottolineare come sia di fondamentale importanza implementare l’offerta formativa per i ragazzi e le famiglie che vivono questo splendido territorio con le difficoltà di spostamento verso la città che hanno tutti i luoghi di montagna – prosegue l’esponente popolare - pertanto ben venga il nuovo biennio di Brugnato, ma nello stesso tempo si confermi la volontà di mantenere lo storico istituto di Varese Ligure cercando di renderlo appetibile e supportandolo politicamente”. Come sindaco della Val di Vara sarò a fianco delle due iniziative – conclude Solari - perché entrambe, pur viaggiando parallele, hanno la stessa importanza sociale ed economica sull’intero territorio".