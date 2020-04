Sindaci a ministra: "Necessari bretella Ceparana e rampe A12"

Cinque Terre - Val di Vara - Ovviare alla situazione emergenziale dovuta al crollo del ponte di Albiano andando a realizzare rampe di accesso e uscita all'autostrada A12 e sistemare la viabilità comunale tra i comuni di Bolano e Podenzana come “bypass di sicurezza”, operazione “in parte già finanziata dalla Regione Liguria”. Questo propone al ministro alle infrastrutture, Paola De Micheli, un sestetto di sindaci locali: Alberto Battilani (Bolano), Massimo Bertoni (Vezzano), Rita Mazzi (Follo), Marco Pinelli (Podenzana), Mario Scampelli (Calice) e Paola Sisti (Santo Stefano). Quelli menzionati sono “due interventi che con poche risorse e in poco tempo darebbero una risposte immediate a questa parte di territorio ligure e toscano. Queste sono due opere realizzabili in meno di due mesi con il riconoscimento dello stato di emergenza”, scrivono nella lettera alla ministra Pd i sei primi cittadini, una compagine non priva di una sfumatura bipartisan (Mazzi è alla guida di un'amministrazione di centrodestra di spirito moderato) e che vede cinque amministratori spezzini affiancati dal toscano Pinelli.



I sei sindaci presentano alla De Micheli anche una serie di “opere complementari, ma assolutamente necessarie, alla realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra, che consentirebbero a questo territorio di confine tra due regioni la Liguria e la Toscana di superare questa situazione di elevata criticità, di forte preoccupazione causata dal crollo del ponte sul fiume Magra”. Quali sono queste opere? È presto detto. “La realizzazione della bretella Ceparana – Santo Stefano (opera totalmente finanziata e progettata che potrebbe essere realizzata con il riconoscimento della situazione oggettiva di emergenzialità in 12 mesi) – scrivono i primi cittadini - e del secondo lotto riguardante la piana di Santo Stefano Magra, con il collegamento al raccordo autostradale (opera inclusa tra quelle prioritarie nel rinnovo della concessione autostradale)”. Il gruppo di primi cittadini – voci di un pezzo nevralgico delle valli di Magra e Vara - segnala alla ministra che le loro amministrazioni “hanno dato mandato al presidente della Regione Liguria di chiedere la nomina di un commissario per la Liguria che possa operare con poteri di protezione civile, con pieni poteri in questa fase di evidente emergenzialità che riguarda il territorio Ligure, con l’individuazione di [...] tre priorità”, cioè gli interventi menzionati poco sopra: rampe per la A12, sistemazione della viabilità comunale tra i comuni di Bolano e Vezzano e realizzazione della bretella Ceparana – Santo Stefano, comprensiva del secondo lotto, strategico per rendere per quanto possibile integrato e 'dolce' l'inserimento dell'infrastruttura sul versante santostefanese.



“La piana di Ceparana – scrivono i sindaci per sostanziare le loro posizioni e richieste - oggi è servita da una sola strada, la SS 330 del Buonviaggio, per raggiungere il sistema autostradale, Sarzana e il capoluogo La Spezia. Sarzana e la Spezia sono i comuni dove sono ubicati i due ospedali, e tale situazione in vista della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 e del ritorno alla normalità porta in chi le scrive una forte preoccupazione per il rischio isolamento con evidenti conseguenze sulla sicurezza dei nostri concittadini e di possibilità di svolgimento delle attività da parte delle attività produttive. In caso di chiusura della SS 330 del Buonviaggio - da verifica nel tratto Bolano – Spezia e precisamente all’incrocio nell’abitato di Bottagna si verifica un incidente ogni dieci giorni - 30mila persone e oltre 6mila aziende si troverebbero isolate, impossibilitate a raggiungere sia La Spezia sia Sarzana sia il casello autostradale”. Battilani, Bertoni, Mazzi, Pinelli, Scampelli e Sisti chiedono quindi alla ministra “la disponibilità a incontrarci quanto prima […] per farle capire che c’è la reale possibilità di dare risposte concrete con poche risorse, in tempi brevi e certi, e che non esiste nessun campanilismo tra i territori delle due Regioni, ma c’è l'ulteriore necessità di programmare insieme a Lei una serie di interventi di pianificazione strategica della valle del Magra e del basso Vara”.