Sesta Godano, Traversone: "E' andata benissimo. Ora portiamo avanti le grandi opere"

Cinque Terre - Val di Vara - "I cittadini ci hanno ripagato dell'impegno svolto sul territorio". E' il commento a caldo del sindaco di Sesta Godano Marco Traversone confermato al ruolo di primo cittadino in questa tornata elettorale. "E' andata benissimo - ha proseguito ai taccuini di Città della Spezia - superando anche le più rosee aspettative. Abbiamo avuto cento voti in più rispetto alle precedenti amministrative".

"Siamo soddisfatti - ha concluso - e il nostro primo obiettivo sarà proseguire con le grandi opere, per le quali dovremo andare ad appalto con 2.6milioni di euro, e la più importante sarà per i prossimi cinque anni la realizzazione del plesso scolastico alla luce del fatto che il territorio ha un secondo grado di sismicità. Ma non ci fermiamo qui, pensiamo alla riqualificazione del Gottero, all'isola ecologica che inaugureremo a breve e al campo sportivo".