Servizio idrico, Carro si affida ad Acam - Iren. A Carrodano si cercano soluzioni alternative

Cinque Terre - Val di Vara - "Negli ultimi giorni dell'anno vi sono stati dei consigli comunali affrettati in Val di Vara per decidere cose importanti ed essenziali pr il territorio. Il Comune di Carro riunitosi nella serata di venerdi, oltre a votare un nuovo regolamento per il consiglio comunale, di cui ero relatore in qualità di capogruppo della minoranza, dove sono previste la costituzione di commissioni consigliari, al fine di agevolare il lavoro della giunta e del sindaco, è stato approvato con il voto della sola maggioranza, il trasferimento della getione dell'acqua all'Acam-Iren". Lo rende noto Loriano Isolabella, consigliere comunale di opposizione a Carro.

A nulla sono valse le proteste del capo gruppo della minoranza che ha "richiamato il sindaco agli impegni assunti, circa un mese fa con la stessa minoranza, di aprire una discussione con la popolazione, richiamare ad un confronto i vertici di Iren e - prosegue Isolabella - verificare soluzuioni alternative. Del resto non essendo il Comune neppure proprietario di alcuna quota di capitale della Acam-Iren, come invece lo sono gli altri Comuni della vallata del Vara, non avrà mai alcuna possibilità di portare in assemblea dei soci le esigenze siull'acqua del territorio. E sicuramente i cittadini di Carro avranno un rincaro sulle bollette dell'acqua".



Il dissenso di Isolabella è stato tale che non ha voluto partecipare neppure alla votazione dichiarando la delibera "una trappola presentata anche in modo camuffatto perchè era iscritta all'ordine del giorno come bozza di delibera e invece solo dopo una spiegazione richiesta da me segretario comunale veniva dimostrato che si trattava di una decisione immediata vincolante fino al 2033 per il trasfrimento della gestione dell'acquedotto all'Acam-Iren".



"Invece - prosegue Isolabella - nella mattinata di sabato, il Comune di Carrodano discuteva in consiglio comunale una mozione dove invitatava i sindaci della Val di Vara a riunirsi per individuare una soluzione comune pe la gestione dell'acqua sempre al di fuori dell'Acam-Iren. La mozione presentanta dai consiglieri di minoranza De Marco e Monti veniva accolta alla unanimità e dava mandato al sindaco di promuovere un incontro con il presidente della commissione ambiente della Regione Liguria, De Paoli, il presidente della Provnicia Cozzani e i sindaci della Val di Vara per discutere su soluzoni gestionali autonome. Tra l'altro il sindaco informava il consiglio di avere avuto un incontro insieme al sindaco Solari di Carro con i vertici di Acam-Iren nel corso del quale potevano verificare che il costo delle bollette dell'acqua, sotto la gestione Acam-Iren avrebbero avuto un rincaro di almeno il 30%, definito troppo oneroso per la popolazione.



"In Valdi Vara - conclude Isolabella - gli unici comuni che non hanno aderito a confeire la gestione esterna sono rimasti Maissana e Carrodano mentre i Comuni di Rocchetta Vara e Zignago in questi giorni hanno aperto una vertenza legale con Acam-Iren per rescindere il contratto di gestione".