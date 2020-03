Scarpellini direttore, Caleo: "Schiena dritta, mai prono ai capetti di turno"

Cinque Terre - Val di Vara - "Una bella notizia per il territorio,il Ministro dell’Ambiente Costa ha nominato, riconfermandolo, l’Ingegner Patrizio Scarpellini direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre. Patrizio ha lavorato molto bene in questi anni, risanando il bilancio e mettendo in campo una strategia di valorizzazione sostenibile e innovativa dell’area protetta . Lavorando,come sempre ha fatto, con la schiena dritta mai prono al 'capetto' di turno. Ed è forse proprio per questo che qualche esitazione dal territorio c’è stata sulla sua riconferma". Parola dell'ex senatore Pd Massimo Caleo, che alla conferma di Scarpellini ha dedicato un post sul suo profilo Facebook.

"L’Ingegner Scarpellini ha lavorato con me al Parco di Montemarcello Magra, lo nominai chiamandolo da Pisa, dove dirigeva un consorzio di Bonifica. Lo feci oltre che per il suo ottimo curriculum perché aveva un carattere gioviale, aperto e comprensivo. Mai arrogante. Il Parco delle 5 terre avrà nuovamente una guida autorevole, in grado di continuare il percorso intrapreso e superare anche la difficilissima crisi che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando", conclude l'ex vice presidente della Commissione Parchi a Palazzo Madama.