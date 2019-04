Scampelli punta al bis con la lista "Un futuro per Calice"

Cinque Terre - Val di Vara - La lista civica “Un futuro per Calice”, guidata dal sindaco uscente, Mario Scampelli, si presenterà alla popolazione calicese giovedì 18 aprile in due appuntamenti: alle 18 presso la trattoria “Il Cacciatore” in loc. Valdonica e alle 21 al ristorante “Il Cornoviglio” di Villagrossa. Una squadra rinnovata quella di Scampelli, pronto a guidare nuovamente il Comune dopo i cinque anni trascorsi, ottenendo risultati importanti, con l’obiettivo di portare a termine tutto quello che è stato iniziato. Fanno parte della lista “Un futuro per Calice”: Stefano Franceschini, Silvia Bucchioni, Paolo Loffredo, Paolo Nardini, Aldo Remedi, Debora Delpino, Angella Riccardo, Elisa Giannoni, Stefano Macchio e Cristiano Paita. Nelle prossime settimane i candidati incontreranno gli abitanti di tutte le frazioni del calicese per presentare il programma e condividere con i cittadini idee e proposte utili al futuro di Calice.