Scampelli confermato sindaco di Calice con oltre il 60 per cento: "Abbiamo dato risposte"

Cinque Terre - Val di Vara - Solo conferme a Calice al Cornoviglio per Mario Scampelli. Il sindaco uscente ha infatti ottenuto insieme alla lista "Un futuro per Calice" 371 voti, pari al 62,67 per cento delle schede valide e a 7 seggi.

Sono tre, invece i seggi ottenuti da Alessandra Cacciavillani e la lista "Insieme per Calice", frutto di 221 voti, pari al 37,33 per cento.



"Sono molto contento di questo risultato. Dopo cinque anni difficili - dichiara Scampelli a CDS - un esito del genere è la conferma che qualche risposta alle esigenze della popolazione la siamo riusciti a dare. Questa vittoria per me è più importante di quella di cinque anni fa, quando mi candidavo come esponente di una amministrazione che aveva governato dieci anni. Questa volta il risultato è unicamente frutto del nostro lavoro".

"Abbiamo diversi progetti da portare avanti, come il Puc, la Rems, i lavori nella caserma dei Carabinieri, 445mila euro da investire nelle scuole, la messa in sicurezza del territorio... Abbiamo posto le basi di tutto questo negli anni scorsi, ora dobbiamo dare concretezza a questi progetti. Man mano che riusciremo a reperire i finanziamenti per le aree interne, tavolo di cui facciamo parte con profitto, ci occuperemo della viabilità di confine e di crinale. Inoltre imposteremo un ragionamento da pari a pari con i Comuni rivieraschi per quanto riguarda il turismo e il sovraffollamento delle Cinque Terre: abbiamo problemi opposti che possono renderci complementari".



"Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato il loro affetto in questi minuti. Devo dire che mi sarei aspettato almeno un messaggio da parte di Alessandra Cacciavillani, che invito a fare opposizione in maniera collaborativa e costruttiva", ha concluso Scampelli.