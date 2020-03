Sacro Cuore, Cenerini contro Fratelli d'Italia: "Scriteriati, solidarietà al sindaco Fabiani"

Cinque Terre - Val di Vara - "Forza Italia vuole esprimere tutta la sua amicizia, stima e vicinanza al Sindaco di Brugnato Corrado Fabiani, che in questi giorni sta subendo un pesante attacco di un partito che dovrebbe essere amico, nemmeno l’opposizione è arrivata a tanto". Lo afferma Fabio Cenerini, coordinatore provinciale di Forza Italia nonché capogruppo azzurro in consiglio comunale, replicando alla presa di posizione di Fratelli d'Italia.

"Corrado, colpito dalla vicenda del Sacro Cuore a livello personale e politico - prosegue Cenerini -, ha chiarito ogni aspetto con la sua giunta, ma ciò a quanto pare non è bastato, se un responsabile provinciale di un partito che dovrebbe sostenerlo, ne ha chiesto le dimissioni.

Forza Italia prende le distanze da tale scriteriato comportamento, evidentemente la pandemia riesce a colpire in svariati modi. Teniamo a sottolineare la nostra fiducia, stima e amicizia nel Sindaco, persona capace e perbene, vicina al mondo della chiesa e nota per il suo impegno sociale oltre che politico. Caro Corrado vai avanti, sei in prima linea come quasi tutti i sindaci del paese, in questo momento tragico che dovrebbe unire e non dividere e dovresti avere l’appoggio di tutti, purtroppo il buon senso è venuto meno. Forza Italia e io personalmente ti siamo vicini e sappi di avere il nostro totale appoggio".