Rosson e Saccone: "Passaggio ad Acam-Iren inciderà sulle tasche dei cittadini di Carrodano"

Cinque Terre - Val di Vara - “Il nostro voto di astensione sul passaggio dell’amministrazione guidata dal sindaco Mortola ad Acam-Iren trova giustificazione nella nota informativa che il consigliere Ivani capogruppo della Lega nel comune di Carrodano ci ha fatto pervenire e dove si evidenzia come il sindaco Mortola per ben due anni prima e dopo la sua rielezione, inspiegabilmente non abbia provveduto alla riscossione delle bollette dell’acqua, limitandosi ad inserirle solamente nel bilancio, promettendo in campagna elettorale che il servizio idrico locale sarebbe rimasto in gestione comunale”. Il capogruppo della Lega in Provincia Alessandro Rosso e la consigliera Patrizia Saccone rispondono così alla collega Pd Dina Nobili. I due ribadiscono che mai avrebbero potuto votare a favore del un “passaggio” di un comune in Acam-Iren, che “a queste condizione inciderà pesantemente sulle tasche dei cittadini di Carrodano, producendo nei prossimi mesi bollette dell’acqua molto elevate e si stupiscono del voto favorevole della consigliera Nobili che solo pochi giorni prima aveva proposto un ordine del giorno sull’acqua pubblica con’azzeramento delle bollette”.

Rosson sottolinea inoltre come “il passaggio ad Acam-Iren porterà inevitabilmente un aumento dei costi che si ripercuoterà sulle bollette dell’acqua e si dice pronto a scommettere con la consigliera del PD Nobili un simbolico caffè sull’imminente salassata che i cittadini di Carrodano troveranno in bolletta”.