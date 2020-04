Rosson (Lega): "Fotografate questi delinquenti che arrivano per il weekend"

Cinque Terre - Val di Vara - “Invito i miei concittadini di Bonassola e agli amici di Levanto, Framura, Deiva e delle Cinque Terre a fotografare e denunciare questi delinquenti che stanno arrivando di notte, come i ladri, nei nostri comuni per trascorrere al mare il weekend di Pasqua. Ai sindaci e alle forze dell’ordine chiedo tolleranza zero”. Non usa mezzi termini Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in consiglio provinciale. Le sue parole, digitate su Facebook in queste ore, hanno riscosso un certo successo. “Le fotografie servono non per pubblicarle sui social, ma per mostrarle alle forze dell’ordine e aiutarle ad identificare le persone. Non dimentichiamoci che siamo in emergenza Covid-19 e potrebbero esserci degli asintomatici che arrivando nei nostri comuni per il weekend di Pasqua potrebbero causare un disastro sanitario come purtroppo è già accaduto in altre realtà”, ha continuato. Tanti i pollici all'insù e i commenti favorevoli alla presa di posizione dell'ex esponente di Fratelli d'Italia.



A rompere l'unanimità del consenso è intervenuto l'imprenditore Alessandro Laghezza, ex consigliere comunale nel capoluogo, attualmente presidente di Sistema Porto e della Sezione Logistica della Confindustria spezzina. “Tu sei fuori di testa. Stai parlando dei proprietari di seconde case? E sarebbero dei delinquenti?”, ha commentato, dando dei “matti” a Rosson e a chi ha reagito con entusiasmo al post del leghista. “Se qualcuno mette a rischio la salute di mia moglie, mio figlio e della mia famiglia posso diventare molto peggio. Dei soldi non me ne frega niente, delle persone a me care sì - ha replicato il consigliere provinciale -. Abbiamo una sola vita, con i soldi non se ne può comperare una seconda”. E a Laghezza ha detto che “forse a te un po’ di comunismo vero non farebbe male. Essere 'ricchi' non vuol dire poter fare quello che si vuole”. L'imprenditore spezzino, storico animatore del Cantiere liberale, ha annunciato lo stop dell'amicizia virtuale e reale a Rosson, al quale aveva altresì ironicamente consigliato di darsi agli espropri proletari, solleticando il solido anticomunismo dell'avvocato rivierasco.



N.R.