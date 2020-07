Ripalta, avviati i lavori di sistemazione della frana

Cinque Terre - Val di Vara - Via ai lavori di sistemazione definitiva della frana che interessa la frazione di Ripalta a Borghetto Vara, nello Spezzino. Si tratta di un intervento del valore di 450 mila euro, finanziato da Regione Liguria, la cui fine è prevista entro il mese di ottobre 2020. Quest'area, nel 2018, aveva subìto ingenti danni a causa delle alluvioni. "Continua l’impegno da parte di Regione Liguria nel risolvere le criticità di natura idrogeologica che persistono a Borghetto Vara e non solo, così da mettere in sicurezza un territorio fortemente danneggiato negli anni dagli eventi alluvionali – spiega l’assessore alla Difesa del Suolo e Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Si tratta di un altro importante intervento che permetterà di affrontare più serenamente la prossima stagione autunnale”.

“Finalmente la frazione di Ripalta sarà messa in sicurezza e con essa la strada dell’Aurelia, che scorre sotto al versante franoso. È un lavoro molto atteso che oggi riusciamo a svolgere grazie al sostegno di Regione Liguria e presto ne verranno avviati altri” - aggiunge il sindaco di Borghetto Vara Claudio Delvigo.