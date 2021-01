Ripa, Peracchini replica al Pd: "Posizioni al limite dell'irresponsabilità"

Cinque Terre - Val di Vara - “Come Presidente della Provincia non baratterò mai qualche consenso e qualche facile applauso con la sicurezza delle persone, abbiamo già pagato un tributo altissimo per quella frana. Andare a speculare sulla vita dei cittadini, creando polemiche inutili, è un comportamento politico, e morale, che si commenta da solo. Le posizioni espresse dagli esponenti del PD sono al limite dell’irresponsabilità, specialmente se questo serve loro solo per andare a caccia di facili consensi, senza ragionare sulle conseguenze dell’esprimere simili posizioni". Così il presidente Peracchini replica all'intervento di Giorgio Casabianca del Pd bolanese, ex assessore provinciale.

"Oggi si lavora su quel lotto in maniera costante - continua Peracchini -, portando avanti un'opera fondamentale, e ciò lo si deve sempre soltanto all'impegno che in questi ultimi anni Provincia e Regione hanno garantito, altrimenti quella strada sarebbe, così come è stata per decenni, in completo abbandono, con un cantiere fermo e nessuna prospettiva di arrivare ad una soluzione. Ora lì si sta lavorando, le opere proseguono nei tempi stabiliti e con il programma regolare, anche se dettato dalla complessità dell’intervento. La decisione di chiudere o meno quel tratto di strada è dettata esclusivamente dalla necessità di garantire la sicurezza di chi vi transita e chi vi lavora".