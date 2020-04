Rinviato il consiglio comunale: si farà in videoconferenza

Cinque Terre - Val di Vara - “Grazie al nostro intervento il consiglio comunale di Carrodano è stato rinviato a data da destinarsi per far sì che l’amministrazione comunale si organizzi per il consiglio comunale in videoconferenza. "Siamo molti felici che sia stata accolta la nostra proposta e proprio in questo periodo - spiega Filippo Ivani, capogruppo minoranza Futuro Carrodano - è fondamentale non abbassare la guardia, continuando a mettere in atto tutte le procedure per evitare ulteriori contagi. L’errore fatto dalla maggioranza è lampante e speriamo che queste negligenze non accadano più a Carrodano. Nella comunicazione inviata dal vicesindaco si legge che la seduta del consiglio sarà in videoconferenza solo per i consiglieri che ne fanno richiesta e speriamo vivamente che non commettano un ulteriore errore: la maggioranza nella sala consiliare e la minoranza in videoconferenza. Questo deve essere un consiglio comunale svolto in totale sicurezza per tutti i consiglieri e dipendenti comunali e di conseguenza per le loro famiglie. Confermiamo a tutti i cittadini che attualmente non ci sono comunicazione da parte di Asl di casi di Covid-19 o cittadini in sorveglianza nel Comune di Carrodano. Solo continuando a proteggersi e restando a casa possiamo sconfiggere il virus”.