Rigettato anche il secondo ricorso della lista "Vince Follo": è corsa a due

La compagine di Felicia Piacente e Giorgio Cozzani non viene riammessa alla competizione elettorale. Rimangono in lizza "Cambiamo Follo insieme" e "Cittadini in Comune".

Cinque Terre - Val di Vara - Anche dal Consiglio di Stato non arrivano buone notizie per la lista "Vince Follo" della candidata a sindaco Felicia Piacente e del primo cittadino uscente Giorgio Cozzani. I giudici romani hanno infatti rigettato nelle ultime ore il ricorso presentato contro la sentenza del Tar che sabato scorso aveva confermato l'esclusione della lista dalla tornata elettorale del 26 maggio per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco. La colpa di Piacente e Cozzani e della loro squadra è quella di aver presentato una trentina di firme di troppo a sostegno delle candidature della compagine di centrodestra. Una vicenda che ha i tratti dell'assurdo, per certi versi, ma che si fonda su un articolo di legge vigente che i tribunali amministrativi non hanno potuto non considerare e che impone di non eccedere una soglia di firmatari, diversa in base alla popolazione del comune, per evitare di impedire ad altre liste di raggiungere il numero minimo. Un'eventualità che di certo non è stata neppure sfiorata in questo caso specifico. Ma la legge rimane.



Dopo la delusione per la bocciatura da parte del Tar ligure Piacente e Cozzani si sono rivolti al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio possibile in materia elettorale e amministrativa, ma anche le ultime chance di partecipare alle amministrative di Follo sono state cancellate. Da parte dei diretti interessati, raggiunti poco fa dal verdetto, non c'è ancora disponibilità a rilasciare dichiarazioni, in attesa di poter leggere la sentenza.



Gli elettori di Follo dovranno quindi scegliere la composizione del prossimo consiglio comunale scegliendo tra i candidati della lista di anima popolare che propone come sindaco Rita Mazzi e quella del centrosinistra che candida Francesco Spinetti.