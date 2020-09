Riccò, l'opposizione: "Attendiamo risposte concrete sui delicati temi della scuola"

Cinque Terre - Val di Vara - "Sempre fari accesi sulla scuola! In molti genitori ci hanno contattato per l’imminente apertura del servizio di refezione scolastica e per questo stiliamo una brevissima nota informativa". Esordiscono così i consiglieri comunali di opposizione di Riccò del Golfo nella replica al sindaco Loris Figoli sulle questioni inerenti il mondo della scuola.



"Sin da luglio abbiamo chiesto e concordato con la maggioranza l’importanza di trovare spazi adeguati per il servizio delicatissimo della mensa. Abbiamo concordato di valutare lo spostamento del servizio nella palestra oppure di valutare di utilizzare tensostrutture attrezzate. A noi consiglieri - proseguono - non interessava solo dare il proprio apporto ma l’importante era trovare la soluzione concreta per dare un servizio fondamentale in sicurezza e sostenere la scuola e tutto il suo prezioso personale. Attendiamo urgentemente risposte concrete dal sindaco e dalla sua maggioranza sui tanti e delicati temi della scuola. Oggi possiamo dire che molte scuole hanno già adottato la nostra idea utilizzando fondi di enti sovraordinati. Bene! Siamo ancora in tempo".