Riccò, dall'opposizione: "Buoni spesa, non sono stati individuati correttamente i beneficiari"

Cinque Terre - Val di Vara - La gestione della pratica 'Buoni spesa' non convince l'opposizione di Riccò del Golfo. "Sin da subito - scrive il capogruppo di opposizione Giacomo Cappiello rivolgendosi al sindaco Loris Figoli - ti ho detto e scritto più volte la necessità di introdurre il requisito della economicità nei modelli di autocertificazione per la richiesta del buono spesa al fine di limitare il campo ai Cittadini più in difficoltà, ma ahimè la mia linea non era condivisa perché ad avviso della maggioranza si rischiava di escludere alcuni possibili beneficiari che comunque potevano avere bisogno e tu stesso, nei nostri tanti “confronti”, mi hai più volte sottolineato la volontà di difendere i cosiddetti piccoli investitori. Ho rispettato la vostra decisione pur non condividendola; ora però sono per correggere il tiro e non fomentare tensioni perché ora più che mai c’è bisogno di punti fermi".



"Per me ed i colleghi di minoranza - continua il consigliere del centrosinistra nella sua lettera aperta al primo cittadino - nell'autocertificazione doveva essere evidenziato lo scaglione del conto corrente, per evitare incomprensioni sulla ratio della norma e creare una sorta di graduatoria, tu e la tua maggioranza siete stati contrari. Per me ed i colleghi di minoranza il principio della giustizia si sarebbe compiuto se solo (sottolineo solo) i cittadini in immediata difficoltà avessero potuto partecipare al bando. Ora a differenza di questo mese e mezzo sono costretto ad essere duro e categorico e ti dico: siamo sicuri da Amministratori di aver spiegato adeguatamente la ratio del beneficio del Governo? Insomma, Caro Sindaco, secondo me, non siete riusciti a perfezionare un procedimento che consentisse di individuare i giusti destinatari dell'aiuto del Governo".



"In concreto - conclude Cappiello -, rimango quindi dell'idea che una persona che ha perso il reddito lavorativo, ma ha 50mila euro sul sul conto corrente (o vincolati in un deposito) non rientra nella natura della misura del Governo e quindi debbo domandargli, come tra l'altro fatto dal Comune di Spezia, ad esempio, se ha più di 6mila euro sul conto corrente.

Detto ciò, ora pensiamo tutti assieme ai nostri cittadini, come organizzare la consegna domiciliare di spesa e farmaci, alla sospensione delle tasse e a come organizzarci per la fase due perché siamo già in ritardo; per tutto quello che riguarda la giustizia ho estrema fiducia delle Autorità competenti. Come ti ho sempre detto in questi duri giorni, a tua completa disposizione e con immutato spirito unitario".