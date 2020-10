Regione replica al sindaco: "Riomaggiore ha ricevuto fondi per oltre un milione"

Cinque Terre - Val di Vara - "Riguardo a quanto dichiarato a mezzo stampa dal sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia

(QUI) Regione Liguria precisa che tra 2019 e 2020 il comune di Riomaggiore ha ricevuto da Regione Liguria finanziamenti per dodici interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di ripristino in seguito alla mareggiata del 2018. La cifra complessivamente stanziata è pari a 1 milione e 285 mila euro.

Regione Liguria specifica inoltre che sui canali la competenza è dei singoli Comuni. Nonostante questo, Regione Liguria stanzia annualmente un contributo aggiuntivo di 2 milioni di euro destinato proprio per sostenere i bilanci comunali su questo fronte, a fronte di nessun stanziamento sul tema da parte dello Stato. Riguardo le previsioni meteo, Regione Liguria ha a disposizione uno dei sistemi più efficaci ed evoluti in Italia, e ribadisce come non sia in alcun modo possibile elaborare un sistema capace di dare previsioni su zone così ristrette come quelle di un singolo comune, pena la totale perdita di attendibilità".