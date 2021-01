Rattone, De Paoli e Isolabella al sindaco: "Con Dpcm concorso pubblico va sospeso"

Cinque Terre - Val di Vara - I consiglieri comunali di Varese Ligure Mauro Rattone, Giovanni De Paoli ,Loriano Isolabella, appartenenti al gruppo consiliare “Lista civica-Per il Bene di tutti “ in una nota scrivono: “Invitiamo il sindaco a dare notizia agli interessati e con pubblicazione su sito istituzionale della sospensione della prova di concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Direttivo Contabile, prevista il 19 gennaio ,così come prevede il Dcpm del 14 gennaio 2021 ( art.1 .10 lettera z). Ad oggi non si ha notizia infatti dell’invio della sospensione a tutti i candidati ammessi, né si vede alcuna comunicazione ufficiale sul sito istituzionale”.