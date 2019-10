Pucciarelli e Viviani a Levanto col gazebo della Lega

Cinque Terre - Val di Vara - Domani Sabato 12 Ottobre dalle 10 alle 13 la Lega Val di Vara e Riviera organizza il consueto gazebo a Levanto di fronte al Casinò Municipale. Sarà l'occasione per ascoltare le problematiche di Levanto e della Riviera, grazie alla presenza della Senatrice Stefania Pucciarelli e del Deputato Lorenzo Viviani. "Siamo sempre di più presenti sul territorio per trovare soluzioni che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini - spiega Filippo Ivani Referente Locale della Lega in Val di Vara e Riviera - Sono più che felice della presenza degli Onorevoli Pucciarelli e Vivani. Stiamo ricevendo ogni giorno richieste di iscrizioni alla Lega e questo dimostra che, oltre alle azioni del nostro Capitano Salvini, sul territorio sono costanti le nostre attività". Levanto sarà chiamata al voto, il prossimo anno, per le elezioni comunali "Levanto è uno dei più importanti Comuni della nostra Provincia - dichiara Ivani - sono sicuro che ci sarà un candidato che punti al miglioramento di un Comune che ha sofferto negli ultimi anni e che possa rilanciarlo per farlo diventare una delle punte di diamante della nostra Regione".