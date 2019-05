Pucciarelli: "Spinetti, a Follo la sinistra è in via di estinzione"

Cinque Terre - Val di Vara - “Il candidato a Sindaco di Follo per il centrosinistra, Spinetti, attaccando la Lega

per opportunità politica ha finito per contraddirsi e dare, in fondo, ragione alle nostre posizioni. Infatti, siccome la sicurezza dei territori e lo sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione sono in capo ai governi nazionali, Spinetti dovrebbe sapere che fino a poco tempo fa i piccoli comuni hanno avuto le mani legate dai governi guidati dal centrosinistra". Così in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli ha risposto alle critiche del candidato a Sindaco di Follo per il centrosinistra Francesco Spinetti.



"Monti, Letta, Renzi e Gentiloni - prosegue l'ex consigliere regionale - hanno impedito con il patto di stabilità nuove assunzioni nelle forze di polizia locale, e gli investimenti sul comparto sicurezza sono stati miseri. Matteo Salvini ha invertito la rotta, puntando su nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine, varando progetti come “spiagge sicure”, “scuole sicure”, erogando incentivi per la video-sorveglianza, e sostenendo concretamente i piccoli comuni, che avranno la possibilità di assumere nuovo personale senza essere impediti dalle maglie della burocrazia.

Mi rendo conto che la sinistra a Follo è in via di estinzione, e di conseguenza invidia l’attivismo della Lega che da sempre, tutti i fine settimana, è presente sui territori con gazebo, presidi ed eventi pubblici. Ma li invito a non dire inesattezze: noi tra la gente ci siamo sempre.

Se la lista di Spinetti ha più edorsements dagli esponenti locali del centrosinistra che voti in paese si faccia due domande. Finché continueranno a parlare di antifascismo e attaccare Salvini con argomenti risalenti a 75 anni fa, dubito che riusciranno a convincere qualcuno fuorché se stessi”.