Primavera borghettina: "Consuntivo in consiglio con 38 giorni di ritardo, Delvigo si dimetta"

Cinque Terre - Val di Vara - "Dopo la segnalazione al Prefetto da parte della minoranza per la mancata approvazione del bilancio consuntivo entro la scadenza del 30 aprile, è notizia di queste ore che il Comune di Borghetto Vara ha convocato per il prossimo 7 giugno il Consiglio dove verrà sottoposta l'approvazione del conto bilancio del 2018. Ben 38 giorni di ritardo, per i quali chiediamo spiegazioni precise all'amministrazione e alla Prefettura". Lo si legge nella nota diffusa dal Gruppo consiliare Primavera Borghettina. "Non è infatti possibile - continuano - che per ogni atto intrapreso il Comune agisca ai limiti della regolarità o addirittura non rispettando le normative: vedasi il consiglio comunale illegittimo convocato a inizio legislatura nel prato della frazione di Cassana, le trivellazioni abusive per cercare acqua potabile, la bocciatura del Tar sulla delibera migranti con conseguente spesa di 3000 euro, l'errata cartellonistica nella questione autovelox che sta facendo perdere ricorsi e quindi soldi pubblici al Comune, l'allaccio abusivo dell'autovelox, per il quale sono in corso accertamenti, nonché le mancate risposte a interrogazioni e mozioni presentate dalla minoranza. Questo non è amministrare: Delvigo ne prenda atto e rassegni le dimissioni".