Primavera borghettina: "Autovelox e bilancio, la Prefettura faccia chiarezza"

Cinque Terre - Val di Vara - "Per quanto tempo il Comune di Borghetto Vara deciderà di trincerarsi dietro un preoccupante silenzio? Non è difatti possibile che dinanzi ad accuse specifiche come quella mossa dall'ex Sindaco di Brugnato Galante sull'allaccio abusivo dell'autovelox, la sola risposta del primo cittadino sia l'insulto privo di argomentazioni. Se Delvigo è certo della sua bontà, produca allora le prove necessarie per spedire al mittente accuse che, se confermate, sarebbero di una gravità inaudita. Al tempo stesso ci auguriamo che la Prefettura conduca tutte le indagini del caso, chiarendo il più presto possibile questa triste vicenda.

Di certo non è più ammissibile che il Comune di Borghetto taccia sempre su questioni di vitale importanza: non solo infatti la questione autovelox, ma anche il ritardo di 40 giorni per l'approvazione del bilancio consuntivo. Perché la scadenza del 30 aprile non è stata rispettata? Anche su questo punto, ci auguriamo che la Prefettura possa fare chiarezza". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare Primavera Borghettina.