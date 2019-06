Ponzanelli: “Proficuo incontro in Provincia per la risoluzione delle problematiche viarie”

Cinque Terre - Val di Vara - “In Provincia della Spezia si è svolto un incontro fra il capogruppo e presidente della Commissione Viabilità della “Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli, il presidente del Comitato “La Ripa” Luciano Hermeda e il consigliere del Comitato e già consigliere di Carige Popolare Alessandra Cacciavillani– riferisce il capogruppo della “Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli –. Il colloquio è stato franco e cordiale nel porre le richieste per trovare diverse soluzioni proprio in vista della possibilità del cantiere di chiudere la strada durante varie decadi mensili per arrivare al completamento dei lavori. Per individuare le trasgressioni da parte degli automobilisti che non rispettano i tempi dei semafori che danno l’alternanza delle corsie, la Provincia si è impegnata a mettere a disposizione delle telecamere posizionate nell’andata e ritorno della strada della Ripa e nei punti in cui il semaforo dà la viabilità. In quei punti saranno inoltre posti dei cartelli ben visibili in cui saranno indicate le disposizioni in modo tale che i trasgressori vengano sanzionati. Questo problema origina dal fatto che c’è il mancato rispetto degli automobilisti dell’alternanza semaforica che è causa di incidenti anche gravi dovuti alla mancanza di consapevolezza della gravità e delle conseguenze di tale azione. L’ANAS, per la sua parte di competenza, provvederà a posizionare una segnaletica orizzontale, così come prevista dalle norme del Codice della Strada, all’incrocio di Bottagna e Via buon viaggio che in questo momento è trafficato e può rendersi pericoloso a causa della mancanza di tale segnaletica. Nell’incontro si è parlato, grazie anche alla presenza del dirigente Ingegner Benvenuto, delle nuove soluzioni proposte dalla Provincia, accolte positivamente dall’impresa e da chi ha in gestione i lavori, per la definitiva conclusione e ripristino della strada della Ripa. In quell’occasione sono stati anche esposti i nuovi modelli di possibile viabilità riguardante le varie fasi dei lotti che saranno posti in questione per non compromettere il lavoro che viene eseguito quotidianamente in cantiere con una viabilità forata. L’incontro ha reso evidente la concretezza pratica dell’azione congiunta fra la Provincia e i cittadini motivando un impegno e lavoro condiviso a livello collaborativo. Come Gruppo e movimento della “Spezia Popolare” incentiviamo questi momenti di scambio costruttivo di idee e visioni che portano un beneficio collettivo ai cittadini”.