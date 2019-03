Ponzanelli: “Oggi i tecnici Anas in commissione provinciale”

Cinque Terre - Val di Vara - In merito alla decisione di Anas di chiudere per lavori di adeguamento agli impianti tecnologici il traforo di Marinasco, che collega l’entroterra alla Spezia, il consigliere provinciale della “Spezia Popolare” Francesco Ponzanelli rileva che come “Gruppo Popolare” provinciale e in qualità di presidente capogruppo della II Commissione sulla viabilità, insieme ai consiglieri provinciali Antonio Solari e Claudia Gianstefani, "abbiamo chiesto con urgenza e ottenuto una riunione della Commissione stessa sul tema in oggetto, che si svolgerà oggi martedì 26 marzo presso il palazzo provinciale della Spezia alle 11, per avere informazioni specifiche sia da parte dei tecnici dell’Anas che seguono il traforo sia da parte dei tecnici provinciali che si occupano della viabilità alternativa. Ieri mattina i tecnici Anas erano presenti in Regione per analizzare la problematiche in oggetto. In particolare l'indizione di questa commissione specifica ha il fine di sapere quali siano le tempistiche e le modalità delle lavorazioni, quali siano i problemi, quali tempi e modi siano stati programmati per la definizione dei lavori".



Continua la nota: "Inoltre verrà chiesto quali siano le soluzioni alternative previste e se è possibile che durante i lavori scorra un flusso di veicoli dalla parte della carreggiata unica. Sarà un commissione propositiva con la presentazione di domande e risposte che analizzeranno anche gli aspetti più tecnici dell'opera. Ci faremo promotori degli interessi dei cittadini che chiedono una risposta decisa, sicura e tempestiva in merito alla loro condizione di difficoltà per sapere quali siano gli intendimenti dei vari enti territoriali”.