Ponte di Beverino, Giampedrone: "Aiuteremo economicamente Provincia"

La risposta all'interrogazione di Battistini.

Cinque Terre - Val di Vara - Il consigliere regionale Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Gianni Pastorino, sulle indagini relative alle condizioni del ponte sulla SP 17, nei pressi dell’abitato di Beverino, richieste dalla Provincia della Spezia: gli studi hanno evidenziato «una situazione di criticità strutturale assai grave tale da rendere impossibile il suo utilizzo in condizioni di sicurezza e gli interventi previsti per il ripristino parziale della viabilità - ha aggiunto - potrebbero ragionevolmente essere ultimati entro febbraio». Il consigliere ha chiesto alla giunta quale intervento economico la Regione metterà in atto.



L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha annunciato: «Faremo tutte le valutazioni necessarie per dare una risposta positiva in termini economici alla Provincia della Spezia», L’assessore ha, però, specificato che su questo intervento non rientra fra quelli in emergenza, legati all’ondata di maltempo di ottobre ma si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria perché il problema strutturale risale ad un periodo precedente. Giampedrone ha comunque assicurato l’impegno della Regione «per trovare una strada di aiuto economico alla Provincia».